Число фигурантов в деле об игорном бизнесе в Удмуртии увеличилось до 27

ИЖЕВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Количество фигурантов дела об игорной деятельности, по которому был арестован экс-глава УМВД РФ по Ижевску Александр Никитин, увеличилось до 27 человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

Ранее руководитель управления Рустам Тугушев сообщал, что по делу проходят 22 человека, некоторым из них грозит до 20 лет лишения свободы за создание преступного сообщества. Александра Никитина обвинили в пособничестве в проведении азартных игр и злоупотреблении должностными полномочиями.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела о преступном сообществе. 34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация и руководство преступным сообществом"), а также ряда иных преступлений. К уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с деятельностью преступного сообщества, привлечены 27 лиц, причастных к незаконному проведению азартных игр (ч. ч. 2, 3 ст. 171.2 УК РФ), в том числе 11 непосредственных участников преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ), и 51-летний бывший начальник УМВД России по Ижевску, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Пособничество преступному сообществу"), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Пособничество незаконным организации и проведению азартных игр") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказано в сообщении.

Также в СК заявили, что 32-летнему племяннику Никитина предъявлено обвинение в пособничестве преступному сообществу и незаконным организации и проведению азартных игр. Следствие считает, что экс-руководитель УМВД России по Ижевску, используя свои служебные полномочия, содействовал преступному сообществу: давал советы, указания, предоставлял различную информацию и устранял препятствия для продолжения преступной деятельности. Бывший полицейский через племянника предупреждал организатора преступной группы о планируемых мероприятиях по выявлению незаконной деятельности, советовал, каким образом скрыть свою деятельность, оказывал давление на подчиненных. В результате незаконной деятельности обвиняемые извлекли доход в размере более 30 млн рублей.

"В рамках расследования уголовного дела допрошено более 170 свидетелей, проведено 49 обысков в местах незаконного проведения азартных игр и проживания участников преступного сообщества, изъято более 100 единиц игрового оборудования и денежные средства в размере более 900 тыс. рублей, полученные в результате незаконного проведения азартных игр, назначено и проведено 26 сложных судебных экспертиз", - добавили в СК.

В марте 2019 года участники преступного сообщества были задержаны при попытке уничтожения следов преступления.