По делу об игорном бизнесе, где фигурирует экс-глава МВД Ижевска, проходят 22 человека

ИЖЕВСК, 20 января. /ТАСС/. Фигурантами уголовного дела об игорной деятельности, в рамках расследования которого ранее был арестован экс-глава УМВД РФ по Ижевску Александр Никитин, являются 22 человека, некоторым из них грозит до 20 лет лишения свободы за создание преступного сообщества. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель следственного управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев.

"Очень масштабное уголовное дело. Была фактически декриминализирована целая сфера игорных заведений, которые осуществляли незаконную деятельности на территории города Ижевска и Завьяловского района. К ответственности мы привлекаем 22 человека в настоящее время, ответственность по данному преступлению будет наступать в том числе по статье 210 ("Организация преступного сообщества"), это одна из самых серьезных статьей УК РФ, предусматривающая наказание до 20 лет лишения свободы", - сказал Тугушев.

Он также уточнил, что бывший глава ижевской полиции проходит как соучастник, также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

"В силу своих должностных полномочий Никитин будет отвечать за злоупотребление полномочиями и как соучастник проведения незаконной игорной деятельности. Никитин занимался "крышеванием", непривлечением и неразоблачением этой группы, он старался решать сложные вопросы, используя свое служебное положение", - добавил Тугушев.

По его словам, в рамках расследования дела удалось раскрыть сеть из 42 точек, в которых осуществлялась игорная деятельность, а также прекращена работа казино.

В марте 2019 года суд арестовал бывшего начальника Управления МВД России по Ижевску Никитина, которого обвинили в пособничестве в проведении азартных игр.