Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на приговор студенту из США, напавшему на полицейских

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд в среду снял с рассмотрения жалобу на приговор студенту из США Тревору Риду, осужденному на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд снял с рассмотрения уголовное дело в отношении Тревора Рида для возвращения в Головинский суд для ознакомления Рида с протоколом судебного заседания", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что Мосгорсуд вернется к рассмотрению дела Рида после того, как будут устранены недостатки, препятствующие рассмотрению дела апелляционной инстанцией.

Ранее Рид жаловался на то, что не ознакомился с полным текстом протокола судебного заседания на русском языке.

Головинский суд Москвы признал Рида виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья"), назначил ему наказание в виде девяти лет колонии и постановил взыскать с него 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших.

По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. В отношении него было возбуждено уголовное дело, он был арестован. После оглашения приговора судом первой инстанции Рид подал жалобу на свой приговор.