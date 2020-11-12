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Стрельба на остановке в Нижегородской области

Пострадавшая при стрельбе в Нижегородской области умерла в больнице

Число жертв выросло до четырех

ТАСС, 12 ноября. Женщина, пострадавшая 12 октября при стрельбе в городском округе Бор Нижегородской области, умерла в больнице, сообщили журналистам в Минздраве региона. Таким образом, число жертв стрельбы выросло до четырех.

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"Пациентка скончалась сегодня, в 10:45. Медицинский персонал больницы сделал все возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью", - отметили в Минздраве со ссылкой на администрацию областной клинической больницы им. Н. А. Семашко.

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РоссияНижегородская областьСтрельба на остановке в Нижегородской области
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