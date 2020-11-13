Число погибших из-за тайфуна "Вамко" на Филиппинах возросло до 42

ТАСС, 13 ноября. По меньшей мере 42 человека стали жертвами тайфуна "Вамко", обрушившегося на центральный филиппинский остров Лусон, где расположена столица страны Манила. Об этом со ссылкой на полицию информировало в пятницу агентство "Синьхуа".

По данным агентства, еще 43 человека получили ранения, 20 считаются пропавшими. Ранее сообщалось о 26 погибших и 25 пострадавших.

Отмечается, что тайфун вызвал оползни и камнепады в различных регионах страны. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции.

"Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. В октябре на Филиппинском архипелаге бушевал тропический шторм "Гони", в результате вызванных им оползней и наводнений 25 человек погибли, шесть пропали без вести.