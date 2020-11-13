СК просит очевидцев предоставить видео крушения самолета ведущего НТВ Колтового

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи просят очевидцев предоставить им видео крушения легкомоторного самолета ведущего НТВ Александра Колтового. Об этом сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следователи обращаются к очевидцам авиапроисшествия с просьбой предоставить видеозаписи полета и крушения воздушного судна Piper Sport для их приобщения к материалам уголовного дела", - сообщила Марковская. Видеозаписи можно направить в аккаунт следственного управления vk.com/mmsut или лично следователю по номеру 8 (906) 572-75-56.

7 ноября Колтовой с женщиной на частном легкомоторном спортивном самолете Piper Sport совершал полет с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. Колтовой и его пассажирка погибли.

Согласно видеозаписям с аэродрома Мячково, Колтовой сам заправлял самолет топливом, но при его осмотре бак был пуст. Также, судя по видеозаписям, он не сразу смог запустить двигатель самолета, а во время крушения не работал винт самолета. Следствие считает основной версией крушения техническую неисправность. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).