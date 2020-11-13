Суд приговорил жительницу Казани к 16 годам колонии по делу о поджоге с двумя погибшими

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана приговорил к 16 годам колонии общего режима фигурантку дела о поджоге квартиры в Казани в декабре 2019 года, в результате которого погибли два человека, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Оглашен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 31-летней жительницы города Казани. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом"), ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога"), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия")", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что 7 декабря 2019 года женщина выпивала в компании пяти человек в квартире на улице Актайской в Казани. Подсудимая и хозяева жилья поссорились, женщину выгнали из квартиры, она подожгла дверь квартиры и ушла. Находившиеся в квартире мужчина и женщина умерли на месте от отравления угарным газом. Еще трое мужчин, включая жильца, выпрыгнули в окно, спасаясь от пожара. Они получили различные травмы.

13 ноября 2019 года женщина, находясь в той же квартире, в ходе ссоры ударила приятеля ножом в грудь. Ранение, как уточнили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, оказалось незначительным и причинило легкий вред здоровью.

"Свою вину подсудимая частично признала. Суд приговорил женщину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.