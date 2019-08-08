Выходной день объявлен в Кабардино-Балкарии в связи с празднованием Курбан-байрама

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии объявили 12 августа выходным днем в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Указ врио главы региона Казбека Кокова опубликован в четверг на его официальном сайте.

"В связи с обращением Духовного управления мусульман КБР по случаю праздника Курбан-байрам, отмечаемого 11-13 августа 2019 года, постановляю объявить 12 августа 2019 года в КБР нерабочим праздничным днем", - говорится в документе.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.