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Северный Кавказ

Выходной день объявлен в Кабардино-Балкарии в связи с празднованием Курбан-байрама

Согласно указу врио главы региона Казбека Кокова, 12 августа является нерабочим днем

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии объявили 12 августа выходным днем в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Указ врио главы региона Казбека Кокова опубликован в четверг на его официальном сайте.

"В связи с обращением Духовного управления мусульман КБР по случаю праздника Курбан-байрам, отмечаемого 11-13 августа 2019 года, постановляю объявить 12 августа 2019 года в КБР нерабочим праздничным днем", - говорится в документе.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
Северный Кавказ
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