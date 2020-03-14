Каждый оператор колл-центра по коронавирусу в Москве обрабатывает в день до 60 звонков

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Операторы "горячей линии", куда поступают обращения граждан по вопросам коронавируса, в сутки могут принять до 60 звонков. Всего было принято около 30 тыс. вызовов, сообщили ТАСС в субботу в колл-центре, работающем в столице с 4 марта.

С 4 по 11 марта московским колл-центром было обработано более 10 тыс. анкет граждан, вернувшихся в Москву из неблагополучных с точки зрения распространения коронавируса стран. Всего в колл-центре работают 200 операторов, которые являются сотрудниками городских МФЦ, в сутки они принимают более 5 тыс. звонков, большинство из которых имеют консультационный характер.

"За смену я могу обработать до 60 звонков и в основном это люди, уточняющие, нужна ли самоизоляция при возвращении из той или иной страны", - рассказал побывавшему в колл-центре корреспонденту ТАСС оператор Александр Федоров.

Операторы также объясняют гражданам, куда надо звонить, чтобы вызвать врача, список стран, после которых нужно остаться на карантине дома, а также о мерах профилактики заболевания. Всего было принято и обработано около 30 тыс. вызовов.

Телефон горячей линии в Москве: +7 (495) 870-45-09.

Паники нет

Центр приема звонков на "горячую линию" располагается в спортивном зале школы №1409, что на севере Москвы. При входе сюда каждого сотрудника встречает охранник, который просит пройти через рамки металлоискателя и предъявить бейдж с личными данными и наименованием конкретного подразделения колл-центра. Таких подразделений три, потому и для удобства идентификации бейджики выдаются трех цветов. У операторов, принимающих звонки, они синие, у консультантов, то есть медицинских работников, имеющих возможность оформлять больничные листы - красные, а у представителей оперативного штаба - зеленые.

Смена в колл-центре длится с 09:00 до 21:00, каждый сотрудник работает по графику 2/2. Для всех работающих в колл-центре обустроены зоны для отдыха, в том числе и кафетерий, где можно перекусить и немного отдохнуть.

"Паники у звонящих к нам на "горячую линию" нет вообще, у людей в основном деловой настрой - им нужно выяснить одно, другое, третье. Звонят люди для регистрации и те, кого вводят в заблуждение работодатели, направляя к нам за консультацией вернувшихся из отпуска сотрудников", - сказал оператор.