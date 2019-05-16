Дагестан отправил малоимущим жителям Ингушетии 3 тонны фиников в Рамадан

МАГАС, 16 мая. /ТАСС/. Около 3 тонн фиников передали жители Дагестана малоимущим семьям, проживающим в Ингушетии. Благотворительная акция приурочена к священному для мусульман месяцу рамадан, сообщает ингушский благотворительный фонд "Тешам" на своей странице в Instagram .

Финики упоминаются в священном писании мусульман Коране 20 раз. Мусульмане уверены, что финики обладают целебными свойствами, а разговение ими после дня поста является желательным в исламе.

"Жители Ингушетии получили в священный месяц Рамадан 3 тонны фиников от братьев из Республики Дагестан. Мы распределим эту милостыню для нуждающихся семей Ингушетии", - говорится в сообщении. В фонде также отметили, что "этот жест доброй воли в очередной раз подтверждает то, что все мы едины, вне зависимости от национальности, цвета кожи, языка и места жительства". Как сообщается, волонтеры фонда уже подготовили финики к раздаче не только малоимущим, но и автомобилистам, которые застали время разговения в дороге.

"Мы постараемся распределить финики среди малоимущих семей, которые нуждаются в этом, а также в мечетях и среди инициативной молодежи, которая по традиции угощает ими водителей, оказавшихся во время ифтара (разговения) на основных дорожных магистралях", - отметили в фонде.

Священный для мусульман месяц Рамадан посвящен ниспосланию Корана. В этот месяц верующие должны держать строгий пост в светлое время суток - воздерживаться от приема пищи, воды и табака. В 2019 году Рамадан начался 6 мая и завершится 6 июня, когда верующие широко отметят праздник разговения Ураза-байрам.