Меры поддержки МСП затронут около 1800 предпринимателей в Нальчике

НАЛЬЧИК, 15 апреля. /ТАСС/. Администрация города Нальчика (Кабардино-Балкария) утвердила пакет мер поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Они затронут около 1800 предпринимателей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации города.

Ранее в среду уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сказал, что шесть регионов России оказались наименее активны в мероприятиях по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности в экономике, вызванной ситуацией с коронавирусом. По его словам, речь идет о Ярославской области, Ставропольском крае, Иркутской области, Кабардино-Балкарской Республике, Вологодской и Владимирской областях.

"По поручению главы местной администрации городского округа Нальчик Таймураза Ахохова подготовлен и утвержден пакет мер поддержки представителей малого и среднего бизнеса, работающих в тех отраслях, которые наиболее пострадают от введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Данные меры затронут около 1800 предпринимателей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для предпринимателей и организаций осуществляющих свою деятельность в городе и приостановивших деятельность, предусмотрено освобождение от уплаты платежей за размещение нестационарных объектов на период действия ограничительных мер, а также освобождение от уплаты платежей за земельные участки под торгово-остановочными комплексами. Кроме того, власти приняли решение об отсрочке платежей за аренду муниципального недвижимого имущества до 1 октября 2020 года.

Всем собственникам, предоставляющим свои объекты недвижимости в аренду, рекомендовано в течение 30 дней со дня обращения арендатора заключить дополнительные соглашения, предусматривающие отсрочку уплаты арендной платежей, предусмотрев возможность уменьшения арендной платы по соглашению сторон.

Кроме того, дополнительно прорабатывается возможность значительного снижения ставки налога на вмененый доход на период действия ограничительных мер.

О мерах поддержки экономики в регионе

На прошлой неделе сообщалось, что свыше 70 предприятий промышленности, связи, АПК, туризма и ЖКХ вошли в список системообразующих организаций, который сформирован правительством Кабардино-Балкарии для обеспечения устойчивости экономики.

Ранее правительство КБР разработало план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в регионе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. План состоит из более чем 40 пунктов и утвержден распоряжением главы региона Казбеком Коковым. Результаты выполнения плана систематически будут рассматривать на заседаниях оперативного штаба по вопросам обеспечения устойчивости развития экономики КБР, который был создан 2 апреля. Его возглавил председатель правительства Алий Мусуков.