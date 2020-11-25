Основателя "Церкви последнего завета" отправили из Москвы в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом и обвиняемый в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над гражданами, отправлен из Москвы, где он проходил психиатрическую экспертизу, в Новосибирск. Об этом сообщается в Telegram-канале адвокатов фигурантов дела.

"Тороп С. А. отправлен в Новосибирск, скорее всего, поездом. Защита не может точно сказать день убытия, маршрут этапа и его сроки. Скорее всего, это произошло 16.11.2020. Мы будем это выяснять", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников, по сообщению адвокатов, находятся на экспертизе в институте имени Сербского, с ними нет связи. Также защита отмечает, что не получила ответа на ходатайство для проведения психиатрической экспертизы пострадавшим по этому делу.

В сообщении также говорится, что защита руководителей "Церкви последнего завета" обжаловала продление им ареста. В пятницу Центральный районный суд Новосибирска продлил до 15 января арест Торопу, Редькину и Ведерникову.

"Защита подала апелляционные жалобы на продление заключения под стражу по всем трем обвиняемым. Направлены также кассационные жалобы на первое решение по избранию меры пресечения, вынесенное в сентябре", - говорится в сообщении.

В конце сентября Тороп, Редькин и Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Рассмотрение иска назначено на 14 декабря. Вместе с этим Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск регионального Минлесхоза о расторжении договора с общиной о безвозмездном пользовании лесным участком.

Центр "Церкви последнего завета" расположен в Курагинском районе Красноярского края.