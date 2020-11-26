Независимая компания назвала причины аварии на ТЭЦ в Норильске

"Вероятной причиной возникновения аварийной ситуации было дифференциальное оседание основания резервуара. Вероятно, это произошло в результате разрушения некоторых железобетонных свай, которые поддерживали резервуар", - говорится в презентации ERM.

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла из-за оседания основания резервуара в связи с разрушением свай на фоне таяния вечной мерзлоты. Об этом говорится в материалах независимого консультанта компании ERM, который оказывал консультационную поддержку "Норникелю" при расследовании причин разлива топлива.

При этом вероятным механизмом разрушения свай называется таяние вечной мерзлоты, что привело к подвижности свай, которые не опирались на скальную породу.

Кроме того, резервуарам хранения аварийного топлива уделялось недостаточное внимание, как с позиций понимания последствий аварии, так и оценки ее вероятности, сказано в презентации. Так, риск полного разрушения резервуара был идентифицирован, однако вероятность и последствия такого события были недооценены. Риск изменения климата не контролировался в режиме наблюдения.

Если бы все сваи были установлены в скальную породу так, как предусматривалось проектом, то аварии могло бы не произойти, отмечает ERM.

"Независимо от причин аварии, компания берет на себя ответственность за полную ликвидацию ее последствий. Выводы ERM подтвердили, что появляются новые риски, связанные с изменением климата, и мы должны совершенствовать управление такими рисками. Мы приступили к проведению комплексного анализа управления экологическими рисками. Что касается физических рисков, то мы модернизируем службу мониторинга вечной мерзлоты и разрабатываем систему мониторинга фундаментов сооружений", - сообщил первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко, слова которого приводятся в сообщении ГМК.

Ранее Ростехнадзор назвал нарушения при строительстве и эксплуатации резервуара основными причинами произошедшей аварии. Недостаточная несущая способность свайного основания резервуара привела к разрушению свай и всего железобетонного основания. При этом влияние таяния вечной мерзлоты на аварию ведомство исключило.

Об аварии

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.

В начале сентября Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Красноярского края к "Норникелю" о возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде.