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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Суд приобщил материалы экспертиз, представленных НТЭК, к делу по разливу ГСМ в Норильске

По словам адвоката Норильско-Таймырской энергетической компании, документы экспертов послужили основой для заключения Ростехнадзора
ТЭЦ-3 в Норильске, июнь 2020 года Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
ТЭЦ-3 в Норильске, июнь 2020 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края приобщил материалы четырех экспертиз, представленные Норильско-Таймырской энергетической компанией (НТЭК), к делу по разливу дизельного топлива в Норильске. Об этом на судебном заседании сообщила судья Наталья Варыгина.

Адвокат НТЭК Юлий Тай попросил приобщить к материалам дела результаты обследований резервуара, проведенных НПО "Сибэра" и Всероссийским научно-исследовательским институтом гидротехники имени Б. Е. Веденеева, обследования свайных оснований резервуара, проведенного "Промстройэкспетом", и заключение экспертной группы по техническому расследованию причин аварии.

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"Данные материалы суд приобщает к делу", - сказала Варыгина. По словам адвоката НТЭК Юлия Тая, документы экспертов послужили основой для заключения Ростехнадзора. "Акт Ростехнадзора - это суммирующий акт того, что провели эксперты. <...> Технические специалисты, эксперты в области строительства, металлов, проектировании и во всех областях провели обследования", - отметил адвокат, добавив, что эксперты провели комплексную и комиссионную экспертизу по заказу Ростехнадзора.

Ранее Ростехнадзор назвал нарушения при строительстве и эксплуатации резервуара основными причинами произошедшей аварии. Недостаточная несущая способность свайного основания резервуара привела к разрушению свай и всего железобетонного основания. При этом влияние таяния вечной мерзлоты на аварию ведомство исключило.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.

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РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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