На складе в Омске потушили пожар на площади 4 тыс. кв. м

ОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 тыс. кв. м, которое возникло 4 декабря на складе в Омске. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

"В 09:03 (06:03 мск) пожар полностью потушен", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в пятницу в 11:48 (08:48 мск). В непосредственной близости от места ЧП жилых микрорайонов нет. Склад находится на улице 2-й Солнечной на западном въезде в Омск. В 14:07 (11:07 мск) пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.