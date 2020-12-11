Суд перенес заседание по иску Росприроднадзора о разливе ГСМ в Норильске на 24 декабря

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3 на 24 декабря. Такое решение огласила в пятницу судья Наталья Варыгина.

В пятницу суд заслушал доводы сторон, а также привлек в качестве третьего лица Центр лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ). Перенос связан с необходимостью изучить представленные документы, пояснили ТАСС в пресс-службе суда. Ранее суд уже переносил рассмотрение этого иска также в связи с необходимостью изучения документов.

После заседания адвокат НТЭК Юлий Тай сообщил журналистам, что защита полагает, что большая часть доказательств, которая представляется Росприроднадзором, недостоверна. "Не отвечает ГОСТам, стандартам, правилам, которые должны быть соблюдены при отборе проб, при проведении подсчетов, расчетов", - сказал он.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей к Норильско-Таймырской энергетической компании, на принадлежащей которой норильской ТЭЦ-3 произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Первое заседание суда прошло 12 октября, а 24 ноября началось рассмотрение дела по существу. В качестве третьих лиц по делу выступают ГМК "Норникель", Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.