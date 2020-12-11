В Томской области создали около 30 центров для вакцинации населения от COVID-19

ТОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Томской области в пятницу. Прививать в первую очередь будут врачей, которые контактируют с инфицированными. Для вакцинации в области созданы 30 специализированных центров, чтобы охватить все районы региона, сообщила журналистам начальник отдела медпрофилактики областного департамента здравоохранения Римма Волошина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей во всех регионах. Как сообщали ранее в пресс-службе областной администрации, в Томскую область для этих целей были направлены 1 000 доз вакцины "Спутник V".

"Сейчас мы вакцинируем только медицинских работников, это амбулаторно-поликлиническое звено, работников респираторных бригад и стационаров. Это те люди, которые имеют риск инфицирования и работают с ковидными пациентами, то звено, которые первыми сталкиваются с инфекциями. Тысяча доз распространена пропорционально по количеству состава сотрудников [в медучреждениях региона], у нас около 30 центров сформировано для вакцинации именно против коронавирусной инфекции", - сказала она.

Данные центры позволят привить медработников во всех, даже отдаленных районах региона, они располагаются на базе медицинских учреждений, в частности, детских и взрослых поликлиник, роддомов и диспансеров. Вторую партию (количество доз пока неизвестно) Томская область ожидает в январе 2021 года. "В течение двух недель (первую партию вакцины поставят медработникам), с учетом проведения предварительного тестирования, графика. Делаем небольшими партиями (по 5-10 человек в час в одном медучреждении), соблюдаем инфекционную безопасность", - сообщила Волошина ТАСС.

Как пояснили агентству в облздраве, прививка от коронавируса ставится добровольно. Желающие должны соответствовать ряду требований, в частности, быть старше 18 и моложе 60 лет, не иметь обострения хронических заболеваний, носить или кормить ребенка. Кроме того, прививка не ставится переболевшим (или болеющим в данный момент) COVID-19. В настоящее время в муниципалитетах утверждаются окончательные списки добровольцев для получения первой партии вакцины.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 20 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 15 908 пациентов, умерли 190 человек.