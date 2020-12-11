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Пандемия COVID-19

В Томской области создали около 30 центров для вакцинации населения от COVID-19

Они располагаются на базе медицинских учреждений

ТОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Томской области в пятницу. Прививать в первую очередь будут врачей, которые контактируют с инфицированными. Для вакцинации в области созданы 30 специализированных центров, чтобы охватить все районы региона, сообщила журналистам начальник отдела медпрофилактики областного департамента здравоохранения Римма Волошина.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей во всех регионах. Как сообщали ранее в пресс-службе областной администрации, в Томскую область для этих целей были направлены 1 000 доз вакцины "Спутник V".

"Сейчас мы вакцинируем только медицинских работников, это амбулаторно-поликлиническое звено, работников респираторных бригад и стационаров. Это те люди, которые имеют риск инфицирования и работают с ковидными пациентами, то звено, которые первыми сталкиваются с инфекциями. Тысяча доз распространена пропорционально по количеству состава сотрудников [в медучреждениях региона], у нас около 30 центров сформировано для вакцинации именно против коронавирусной инфекции", - сказала она.

Данные центры позволят привить медработников во всех, даже отдаленных районах региона, они располагаются на базе медицинских учреждений, в частности, детских и взрослых поликлиник, роддомов и диспансеров. Вторую партию (количество доз пока неизвестно) Томская область ожидает в январе 2021 года. "В течение двух недель (первую партию вакцины поставят медработникам), с учетом проведения предварительного тестирования, графика. Делаем небольшими партиями (по 5-10 человек в час в одном медучреждении), соблюдаем инфекционную безопасность", - сообщила Волошина ТАСС.

Как пояснили агентству в облздраве, прививка от коронавируса ставится добровольно. Желающие должны соответствовать ряду требований, в частности, быть старше 18 и моложе 60 лет, не иметь обострения хронических заболеваний, носить или кормить ребенка. Кроме того, прививка не ставится переболевшим (или болеющим в данный момент) COVID-19. В настоящее время в муниципалитетах утверждаются окончательные списки добровольцев для получения первой партии вакцины.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 20 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 15 908 пациентов, умерли 190 человек.

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РоссияТомская областьПандемия COVID-19
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