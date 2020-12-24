Суд в Новосибирске арестовал брата главы управления автодорог по делу о коррупции

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал брата главы ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) Игоря Листопада по делу о коррупции в учреждении, сообщается на сайте суда.

23 декабря глава ТУАД Михаил Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс. рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Листопада Игоря Николаевича сроком на 1 месяц 5 суток, то есть до 26 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Суд на тот же срок арестовал еще одного фигуранта дела - Сергея Илюшина. Согласно информации на сайте АО "Новосибирскавтодор" - крупнейшей дорожно-строительной компании региона, Сергей Илюшин занимает пост директора по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог организации.

ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" занимается обеспечением безопасного и бесперебойного движения, организацией содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог. Михаил Чуманов возглавил учреждение в феврале 2018 года.

В новость были внесены изменения (9:48 мск) - добавлена информация об аресте второго фигуранта дела.