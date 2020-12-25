В школе под Иркутском, где отравились дети, приостановили работу пищеблока

ТАСС, 25 декабря. Работа пищеблока в школа города Шелехов Иркутской области, где ранее массово отравились дети, приостановлена. В учреждении обнаружены нарушения в готовке и хранении пищи, сообщается в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Как сообщал ТАСС, в четверг 117 учеников школы пожаловались на тошноту и рвоту, 22 школьника обратились за медицинской помощью, двое из них госпитализированы.

"Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование пищеблока столовой, выявлены нарушения технологии приготовления блюд, кроме того на пищевой продукции отсутствует маркировка, нарушены условия хранения пищевых продуктов. Деятельность пищеблока образовательного учреждения временно приостановлена, организовано проведение заключительной и текущей дезинфекции", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев в Instagram сообщил, что причиной массового отравления детей в школе Шелехова, по предварительным данным, стала плохо проваренная курица. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Шелехов находится в 20 км от Иркутска. В городе проживают около 50 тыс. человек.