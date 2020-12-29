В Новосибирске возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело по причинению смерти по неосторожности в результате пожара, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Площадь возгорания в жилом деревянном доме составила 100 кв. м. По данным прокуратуры, погибла 28-летняя женщина и дети 2013, 2017 и 2019 годов рождения

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сообщила Кулешова.

На месте происшествия работают криминалисты следственного управления. Кулешова уточнила, что организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях администрации Октябрьского района признаков преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), что связано с допуском проживания семьи в аварийном доме.