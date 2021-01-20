Иркутская нефтяная компания заинтересована в поставках водородного топлива в Японию

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. ООО "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) совместно с японской нефтегазовой госкорпорацией JOGMEC изучает возможность снабжения рынка Японии экологичным водородным топливом. Об этом в интервью ТАСС рассказал основатель, председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов.

"Мы с JOGMEC ведем совместную работу, совместное исследование на предмет снабжения Японии водородным видом топлива. Вместе подробно изучаем возможности снабжения этого рынка водородом и аммиаком", - сказал Буйнов.

ИНК совместно с японскими компаниями JOGMEC, ToyoEngineering, ITOCHU занимается подготовкой технико-экономического обоснования производства "голубого" аммиака в Восточной Сибири и его поставок в Японию.

"Голубой" аммиак считается одним из возможных видов топлива будущего, поскольку при его использовании не выделяется парниковых газов (СО2). Сырье производится обычным способом из природного газа с улавливанием СО2, при этом полученный СО2 может закачиваться в пласт для повышения его нефтеотдачи. Данный продукт можно хранить и перевозить с использованием инфраструктуры, требуемой для хранения и транспортировки сжиженных углеводородных газов.

Иркутская нефтяная компания - один из крупнейших частных производителей углеводородного сырья в России. Компания основана в 2000 году иркутскими предпринимателями, основные акционеры - председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. В Усть-Куте строит завод полимеров. ИНК является крупнейшим налогоплательщиком региона, головной офис расположен в Иркутске.