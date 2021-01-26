Прокуратура пресекла самовольный разбор зараженных конструкций на "Усольехимпроме"

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура в Иркутской области пресекла самовольный демонтаж промышленных объектов на промплощадке "Усольехимпрома" их собственниками, которые проводили разбор зараженных химикатами строений с нарушениями. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Что известно об экологических проблемах в Усолье-Сибирском

"Новыми владельцами цехов бывшего производства опасных химических веществ допускались нарушения при демонтаже конструкций. В частности, не обеспечивалось обследование объектов капитального строительства, подлежащих сносу, не оценивалось возможное воздействие на окружающую среду, атмосферный воздух, не учитывались особенности химического загрязнения промышленной площадки, а также потенциальное загрязнение демонтируемых строений. Судебным понуждением, а также системным контролем удалось добиться прекращения самовольного разбора конструкций", - говорится в сообщении.

Теперь все собственники строений на промплощадке "Усольехимпрома" демонтируют объекты на основании соответствующего проекта и результатов исследований.

Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. В результате у промплощадки появились порядка 40 собственников, которые частично купили имущество банкрота. Из этих компаний 11 ведут деятельность на промплощадке.

После закрытия комбината в городе Усолье-Сибирское остался очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами.

С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов. По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.