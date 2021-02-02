В Омске арестовали мужчину, обвиняемого в истязании двух детей

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Омска заключил под стражу на два месяца жителя города, который обвиняется в истязании двух малолетних детей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Центральный районный суд г. Омска, согласившись с заключением участвующего в процессе прокурора, избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Мера пресечения избрана до 30 марта 2021 года", - сказали в прокуратуре.

Ранее в местных группах соцсетей было опубликовано видео, на котором мужчина по очереди приподнимает плачущих мальчика и девочку, с силой кидает их лицом на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове.

Мэрия Омска ранее сообщила, что органы опеки и попечительства направили в суд исковое заявление о лишении мужчины родительских прав. 45-летний житель Омска обвиняется в истязании, совершенном в отношении двух несовершеннолетних детей, с причинением физических и нравственных страданий в целях наказания. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

В следственных органах отметили, что видеозапись сделала мать детей. На допросе подозреваемый сознался в содеянном. По предварительным данным, здоровье пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки не вызывает опасений.