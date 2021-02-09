В прокуратуре объяснили происхождение масляных пятен на Енисее в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Пятна ГСМ на Енисее в районе Октябрьского моста в Красноярске появились из-за двух подземных скоплений (линз) на территории бывшей нефтебазы, расположенной в этом же районе. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В субботу в социальных сетях появилось видео, что на Енисее обнаружены масляные пятна. Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку.

"Установлено, что загрязнение связано с наличием ранее сформировавшегося очага загрязнения - двух линз, содержащих нефтепродукты, скопившихся, в том числе под площадками нефтебазы АО "Красноярскнефтепродукт" в результате хозяйственной деятельности прошлых лет", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, компания с 2007 года извлекает нефтепродукты из образовавшихся линз, что негативно влияет на Енисей. Также ведомство установило нарушения законодательства при закрытии нефтебазы, был зафиксирован разлив нефтепродуктов на почву из частично демонтированных трубопроводов. По этому факту прокуратурой внесено представление о привлечении компании к административной ответственности за порчу земель.

В прокуратуре отметили, что по требованию ведомства компания разработала план по исследованию и рекультивации земельного участка бывшей нефтебазы. Также в суде Железнодорожного района Красноярска находится иск природоохранной прокуратуры к "Красноярснефтепродукту" о возложении на него обязанностей по ликвидации загрязнения и компенсации ущерба в 500 тыс. рублей.

Нефтебаза была закрыта в 2019 году. В декабре 2020 года сообщалось, что на ее территории были обнаружены подземные скопления нефтепродуктов объемом от 950 до 1,87 тыс. кубометров."Красноярскнефтепродукт" обеспечивает топливом 41 район региона, осуществляет северный завоз. Контрольный пакет акций принадлежит Красноярскому краю.