В Красноярском крае возбудили уголовное дело после схода 26 вагонов с углем

ТАСС, 17 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после схода 26 полувагонов с каменным углем на Красноярской железной дороге (КрасЖД). Об этом в среду сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По факту схода железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - сообщили в пресс-службе.

Сход вагонов произошел во вторник в 17:49 (13:49 мск) на двухпутном электрифицированном участке Стофато - Джебь. Движение поездов на данном участке приостановлено, пассажирские поезда идут по другому маршруту. Для доставки пассажиров поездов Красноярск - Абакан и Абакан - Красноярск, которые не доехали до станций назначения из-за изменения маршрутов, КрасЖД организует спецрейсы электричек. Всего речь идет о 104 пассажирах.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы. В устранении последствий занято 234 железнодорожника, задействованы три восстановительных поезда со станций Кошурниково, Абакан, Саянская и специализированная техника.