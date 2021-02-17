Цивилев заявил, что проект аквапарка в Кемерове может быть поддержан при одобрении жителей

КЕМЕРОВО, 17 февраля. /ТАСС/. Завершение строительства первого в Кемерове аквапарка, площадка под возведение которого была выделена более пяти лет назад, возможно, если обновленный проект спортивно-досугового сооружения будет одобрен жителями. Об этом в четверг на встрече с журналистами сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Ранее ТАСС сообщал, что инвестор проекта обратился в суд, чтобы оспорить отказ администрации Кемерова в выдаче нового разрешения на строительство аквапарка, так как срок действия предыдущего истек. Планировалось, что объект будет введен к 2020 году, но в настоящий момент его строительная готовность составляет всего 8%. Подготовлен новый проект реконструкции объекта незавершенного строительства, реализовать его застройщик намерен в течение 1,5 лет.

"Они получили этот участок [под строительство], все сроки реализации этого инвестиционного проекта прошли, они ничего не выполнили. А нам надо развиваться, у нас есть и другие планы на эту территорию. <…> Мы не возражаем, если они придут, покажут жителям [проект], проведут общественные слушания. Они должны убедить, [что проект будет завершен]. Если это так - двумя руками проект будет поддержан", - сказал Цивилев, добавив, что на этой перспективной территории могут быть построены и другие социальные объекты.

Глава региона отметил, что площадка под строительство аквапарка расположена в Ленинском районе рядом с недавно построенным Президентским кадетским училищем, также там ведется комплексная застройка новых жилых микрорайонов и планируется благоустройство новой набережной вдоль берега реки Томь.

Строительство аквапарка стоимостью 1,1 млрд рублей в Кемерове началось в 2016 году компанией "Кузбасский водный центр", были забиты сваи, но позднее работы были приостановлены. В 2019 году администрация города отказала в продлении аренды земельного участка под строительство, но инвесторы оспорили его через суд, срок аренды для завершения строительства был продлен до 2023 года. Спустя еще год мэрия через суд попыталась изъять недостроенный спортивно-оздоровительный комплекс, но Арбитражный суд Кемеровской области отказал властям в удовлетворении иска.

Инвесторами подготовлена обновленная проектная документация на завершение строительства, на нее получено положительное заключение экспертизы. Однако строительные работы пока возобновить невозможно, так как власти не дают на них официальных разрешений. Арбитражный суд уже запросил у администрации Кемерова материалы, на основании которых принято решение об отказе в выдачи разрешения на строительство. Первое заседание по этому делу должно состояться в марте.