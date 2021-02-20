Суд арестовал мужчину, бросившего петарду в машину спикера горсовета Красноярска

КРАСНОЯРСКА, 20 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в том, что он в пятницу бросил пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя городского совета Красноярска Натальи Фирюлиной. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МВД.

"По ходатайству следственной части МУ МВД России "Красноярское" Центральным районным судом Красноярска подозреваемый в совершении хулиганских действий заключен под стражу на два месяца", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, утром в пятницу 35-летний мужчина зажег и бросил петарду в сторону автомобиля Фирюлиной, подъезжавшего к мэрии города. Никто не пострадал. Мужчина убежал с места происшествия, но позднее был задержан полицейскими на съемной квартире.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до семи лет лишения свободы.