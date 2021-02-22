В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

ТАСС, 22 февраля. Положительная динамика наблюдается в состоянии пятерых рабочих, пострадавших при обрушении цеха на Норильской обогатительной фабрике. Все они переведены из реанимации в палаты, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

Что известно об обрушении на норильской фабрике

"Всех перевели в отделение [из реанимации], состояние стабильное, наблюдается небольшая положительная динамика", - сказали в пресс-центре.

В субботу в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м.

В связи с ЧП прокуратурой организована проверка соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). В рамках расследования дела задержаны начальник отдела по техническому надзору, главный инженер и начальник дробильного цеха фабрики ООО "Медвежий ручей", а также сотрудник компании-подрядчика - ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт". 22 февраля в Норильске объявлен днем траура по погибшим.

Норильская обогатительная фабрика ООО "Медвежий ручей" (дочерняя компания "Норникеля") запущена в эксплуатацию в 1948 году. Фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения "Норильск-1", а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с Медного завода с получением никелевого и медного концентратов.