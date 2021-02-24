Пожар в торговом центре в Горно-Алтайске ликвидировали

ТАСС, 24 февраля. Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай в среду.

"Сообщение о пожаре поступило в 10:30 по местному времени (06:30 мск). Локализован он был в 11:22 (07:22 мск), ликвидирован - в 11:52 (07:52 мск). Причина пожара будет установлена позднее. Также будет определен материальный ущерб", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что основная часть людей эвакуировалась из здания самостоятельно, 13 человек эвакуировали пожарные.

"Погибших и травмированных нет. К тушению пожара были привлечены 66 человек и 22 единицы техники, в том числе 39 человек и 12 единиц техники от МЧС", - подчеркнули в пресс-центре.

Горевшее здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме. Здание кирпичное, построено в 1952 году. Площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров.