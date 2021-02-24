Аэропорт Омска возобновил приостановленный из-за метели прием рейсов

ОМСК, 24 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Омск Центральный, куда из-за сильного снегопада в среду утром не смогли прибыть семь рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, возобновил прием самолетов, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Первый из шести рейсов, перенаправленных в Новосибирск, уже вылетел в Омск.

"Аэропорт открыт, принимает рейсы, сейчас уже из [аэропорта] Толмачево (Новосибирск - прим. ТАСС) вылетел питерский рейс, направляется сюда", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Новосибирск были перенаправлены рейсы из Москвы: 1762 и 1638 ("Аэрофлот"), 2565 (S7), 471 ("Победа") и 387 ("Уральские авиалинии"), а также рейс 6471 авиакомпании "Россия" из Петербурга. Рейс из Екатеринбурга 1071 (Red Wings) был задержан в аэропорту Кольцово.

23 февраля ГУ МЧС по Омской области сообщило об ухудшении погоды в ночь на среду. Синоптики прогнозировали снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 21 м/с, что могло привести к образованию на дорогах снежных заносов. Рано утром в среду в Омске шел сильный снег, а видимость ограничивалась несколькими сотнями метров. В настоящий момент снегопад утих.

Из-за непогоды Сибирское управление автомобильных дорог (Сибуправтодор) закрыло движение для пассажирских автобусов по федеральным трассам в Омской области с 10:30 до 17:00 по местному времени (с 07:30 до 14:00 мск). В пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС рассказали, что сообщений о происшествиях из-за непогоды не поступало.

В самом Омске дорожные службы в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды. Как отметили ТАСС в пресс-службе мэрии города, крупных аварий или повреждений на объектах ЖКХ и улично-дорожной сети города не зафиксировано. В городе снегопад привел к девятибалльным пробкам и массовым ДТП, а сильный ветер, как сообщается в местных группах соцсетей, повредил крышу многоэтажного здания в Камерном переулке.