На Алтае приняли закон, который позволит выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания в окончательном чтении приняли закон, который позволит выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам. С помощью этого закона в регионе планируют решить проблему обеспечения жильем детей-сирот, которая стоит особенно остро и является объектом критики со стороны федеральных надзорных органов, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

"Сегодня на заседании регионального парламента принят закон о предоставлении детям-сиротам жилищных сертификатов. За счет краевых средств мы будем предоставлять деньги им через механизм жилищных сертификатов. Мы рассчитываем, что с помощью этих мер мы сможем улучшить ситуацию: рынок перегрет льготными ипотеками, спрос высокий. В связи с этим в 2020 году наш рынок не смог отреагировать на те 500-600 квартир, необходимость в которых возникла за три месяца до окончания года (речь о выделении дополнительных 700 млн рублей из федерального бюджета для обеспечения жильем детей-сирот - прим. ТАСС). Также мы усилим контроль за деятельностью регионального жилищного управления - решен вопрос по прекращению работы руководителя", - сказал Гилев в рамках итогового заседания коллегии прокуратуры региона.

Благодаря принятому закону жилищные сертификаты в Алтайском крае начнут выдавать уже с 1 июня 2021 года. Они будут предоставляться сиротам по достижении 23 лет при наличии судебного акта о предоставлении жилого помещения, вступившего в силу до 1 января 2019 года. Для всех муниципалитетов предусматривается единый размер выплаты - около 1,3 млн рублей. Сумма будет корректироваться с учетом средней рыночной стоимости 1 кв. м по краю. Сертификат будет действовать в течение одного года с момента получения, а реализовать его можно на всей территории региона - на первичном и вторичном рынках жилья.

"Нормами федерального законодательства детям-сиротам предоставлено право на получение фактических жилых помещений, что сдерживало работу органов власти в этой сфере. Мы посмотрели опыт других субъектов и приняли решение о выдаче денежных сертификатов сиротам, которые уже прошли судебные процессы. Мы полагаем, что это заметно сдвинет с места реализацию закона, так как мы будем находиться вне рамок уже сформированных жилых помещений на рынке, из-за чего сейчас возникают сложности с покупкой", - рассказал журналистам после заседания регионального парламента его спикер Александр Романенко.

Гилев выразил уверенность, что с принятием закона Алтайский край сможет освоить все средства, выделяемые на обеспечение жильем детей-сирот, и выполнит целевые показатели в этой сфере в 2021 году.

По словам заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, в Алтайском крае в 2020 году не смогли освоить дополнительно выделенные на эти цели 700 млн рублей из федерального бюджета. Он рекомендовал Гилеву принять меры в отношении своих подчиненных, чтобы "прокуратуре не пришлось принимать меры в отношении самого министра".

О проблеме с обеспечением жильем детей-сирот

Как сообщалось, Демешин в ходе рабочей поездки на Алтай в пятницу объявил предостережение министрам здравоохранения, строительства и ЖКХ Алтайского края Дмитрию Попову и Ивану Гилеву. По словам Демешина, Алтайскому краю на приобретение жилья для детей-сирот было выделено в прошлом году 1 млрд 211 млн рублей, однако в регионе были приобретены только 222 квартиры вместо 757. В 2021 году в Алтайском крае на приобретение жилья для этой категории жителей направят более 607 млн рублей, 220 млн рублей из которых планируется направить на выплаты по сертификатам.