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Замгенпрокурора объявил предостережение двум министрам Алтайского края

Дмитрий Демешин раскритиковал работу региональных Минздрава и Министерства строительства и ЖКХ

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин объявил предостережение министрам здравоохранения, строительства и ЖКХ Алтайского края Дмитрию Попову и Ивану Гилеву, передает корреспондент ТАСС с итогового заседания коллегии прокуратуры региона, в котором принимает участие Демешин.

"Объем финансирования на предоставление жилых помещений детям-сиротам в Алтайском крае определен в размере 1 млрд 211 млн рублей в 2020 году. Конкурсные процедуры по приобретению детям сиротам в истекшем году не исполнены: приобретено 222 квартиры, а должны быть 757. За счет средств регионального бюджета приобретены 74 из 170 квартир, обязательства по которым брал на себя край. Я поручил провести проверку по уже неисполненным обязательствам правительства, а вас хочу предупредить, что непринятие мер по надлежащей реализации помещений для детей-сирот влечет за собой все виды ответственности, включая и уголовную для вас как для должностного лица", - сказал Демешин.

Также он раскритиковал работу регионального Минздрава в части реализации ряда федеральных законов, регламентирующих права детей на обеспечение лекарственными препаратами и средствами медицинской реабилитации.

"В крае 19 тысяч расходных материалов по инсулиновым помпам приобретено и на 2021 год сохраняется потребность еще в более чем 13 тыс. медицинских изделий, закупка которых в полной мере не проведена. В службе судебных приставов находится десять судебных постановлений об обязании Минздрава края по обеспечению детей-инвалидов препаратами. Министерство не приняло меры по закупке препаратов и изделий", - подчеркнул Демешин.

Он отметил, что предостережения направлены на то, чтобы уберечь руководителей министерств от нарушений закона. Демешин напомнил, что министры несут персональную ответственность за нарушения закона.

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