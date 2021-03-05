Ростехнадзор частично приостановил работы на руднике в Туве, где погиб человек

ТАСС, 5 марта. Енисейское управление Ростехнадзора на 90 суток частично приостановило эксплуатацию рудника "Лунсин" в Туве, где в январе этого года погиб рабочий. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"По итогам проверки в отношении ООО "Лунсин" возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на ведение работ на 90 суток в следующих горных выработках: "Соединительный штрек на РТ № 0 п/э -80 (западного фланга)" на участке от "Буродоставочного штрека №1 РТ № 29 п/э -80 (западного фланга)" до тупиковой части и "Буродоставочный орт №1 РТ №0 п/э -80 (западный фланг)" на ОПО "Рудник", - сказано в сообщении.

Проверяющие выявили, что данные участки не могут обеспечить безопасную работу в них. Проходческие работы ведутся с отступлением от паспорта крепления. Также на предприятии нарушается трудовой распорядок и дисциплина труда, обеспечивается ненадлежащее соблюдение производственного контроля.

Обрушение на рудной шахте компании "Лунсин" в Тоджинском районе произошло 17 января, на момент происшествия под землей находились 42 человека. В результате обрушения погиб один рабочий, который, по заявлениям властей, является жителем КНР.

ООО "Лунсин" создано в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского месторождения, лицензию получило год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн тонн полиметаллической руды и выработки порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции в проект составили порядка 17 млрд рублей. Учредителем "Лунсин" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь Лунсин", входящая в Zijin Mining Group.