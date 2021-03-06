На федеральных трассах Омской области возобновилось движение автобусов

ОМСК, 6 марта. /ТАСС/. Сибирское управление автомобильных дорог (Сибуправтодор) сняло ограничение движения для пассажирских автобусов по федеральным трассам в Омской области, введенное накануне из-за сильных ветра и метелей. Об этом сообщается в субботу на сайте организации.

"С 10:00 6 марта (07:00 мск) возобновлено движение пассажирских автобусов по федеральным автодорогам Омской области", - говорится в сообщении.

4 марта Обь-Иртышское УГМС сообщило об ухудшении погодных условий в Омской области днем 5 марта с их сохранением ночью 6 марта. Синоптики прогнозировали сильный снег, метель, порывы ветра до 22 м/с, на дорогах снежный накат.

Управление дорожного хозяйства Омской области с 17:00 (14:00 мск) 5 марта также ввело до улучшений погодных условий ограничение на движения всех видов транспорта на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Азовского немецкого национального, Полтавского, Шербакульского, Таврического, Нововаршавского, Русско-Полянского, Одесского, Павлоградского муниципальных районов Омской области. О снятии этих ограничений пока не сообщалось.

Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области проинформировали, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Омской области были задержаны автобусные рейсы по направлениям в северные районы региона - в Тару, Усть-Ишим, Тевриз. Часть рейсов была отправлена с задержкой в несколько часов в пятницу вечером, часть перенесена на субботу.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, введены ограничения и на дорогах Республики Казахстан, ведущих от границы с Омской областью. Там в связи с ухудшением погодных условий и ограничением видимости до 50 м закрыто движение для всех видов транспорта. Спасатели призвали жителей региона отложить поездки в районы, так как на дорогах возможны снежные заносы.