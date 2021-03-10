Ростехнадзор выявил 206 нарушений в ходе проверки рудника "дочки" "Норникеля"

"В период с 5 февраля 2021 года по 5 марта 2021 года комиссия центрального аппарата Ростехнадзора в целях контроля соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов провела выездную проверку опасных производственных объектов рудника "Заполярный" I класса опасности и карьера рудника "Заполярный" II класса опасности ООО "Медвежий ручей". В ходе проверки выявлены 206 нарушений", - сказано в сообщении.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ростехнадзор выявил 206 нарушений требований промышленной безопасности в ходе проверки рудника "Заполярный" и карьера рудника, которые эксплуатирует "Медвежий ручей" (структура "Норникеля"). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Что известно об обрушении на норильской фабрике

В частности, Ростехнадзор выявил неготовность компании к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на эксплуатируемых объектах и несоблюдение требований по контролю за промышленной безопасностью. Кроме того, на предприятии не соблюдался установленный порядок хранения взрывчатых материалов и ведения взрывных работ.

По результатам проверки Ростехнадзор выдал предписание об устранении нарушений, а также приостановил эксплуатацию 64 технических устройств, четырех зданий и сооружений "дочки" "Норникеля".

"Материалы о привлечении к административной ответственности юридического лица и должностных лиц ООО "Медвежий ручей" направлены в суд. 16 ответственных работников будут привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов по КоАП РФ может составить 2,5 млн руб.", - отметили в ведомстве.

О ЧП на фабрике

20 февраля в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике ООО "Медвежий ручей" погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м.