В Новосибирской области нашли более 1,8 тыс. нарушений при очистке от снега крыш и дворов

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. нарушений при очистке кровель, балконов и придомовых территорий выявлено государственной жилищной инспекцией Новосибирской области, где накануне 68-летняя пенсионерка погибла после падения на нее с балкона глыбы льда. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Ранее СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту падения с козырька балкона на 68-летнюю женщину глыбы льда, от чего она погибла. Мэр Новосибирска, где произошло ЧП, Анатолий Локоть сообщил журналистам, что городские власти разбираются в ситуации.

"По итогам рейдовых осмотров выявлено 1 859 нарушений - это наличие снега перед многоквартирными домами, колейность на дороге, наличие снега и сосулек на скатных кровлях, а также балконах", - сообщили в пресс-службе.

По фактам выявленных нарушений управляющим организациям, органам местного самоуправления направлены информационные письма об устранении нарушений в кратчайшие сроки. С января этого года в регионе сотрудниками инспекции осмотрено более семи тысяч многоквартирных домов.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что ранее главам муниципальных образований было поручено принять срочные меры, обеспечив уборку крыш домов и зданий от снега. "Министерство совместно с государственной жилищной инспекцией Новосибирской области усилит контрольно-надзорную деятельность, чтобы избежать повторения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей", - говорится в сообщении.