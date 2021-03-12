В Кузбассе возбудили дело о халатности после схода снега с крыши ДК на женщину

КЕМЕРОВО, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено по результатам прокурорской проверки в кузбасском Междуреченске, где в начале февраля глыба снега сошла с кровли муниципального Дома культуры и травмировала пожилую женщину. Выявлены нарушения при обслуживании здания, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе областной прокуратуры.

"По результатам проверки прокуратуры Междуреченска возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц. В ходе проверки установлено, что 7 февраля 2021 года с кровли МБУК "Дворец культуры "Распадский" сошел снег, женщина получила травмы и госпитализирована в больницу. Прокуратурой города выявлены нарушения при эксплуатации и обслуживании зданий и сооружений объектов социально-культурного назначения - снег своевременно не был убран с кровли здания", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что пожилая женщина гуляла с внуками на площади возле городского Дома культуры в Междуреченске. В это время в регионе установилась аномальная для февраля плюсовая температура воздуха. Снег с кровли здания сошел на женщину, дети не пострадали, а здоровью бабушки, по оценке медиков, был причинен тяжкий вред. Прокурором внесено представление об устранении нарушений директору Дома культуры, также один из работников привлечен к дисциплинарной ответственности.