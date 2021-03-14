Минэнерго РФ взяло на контроль восстановление электроснабжения в Иркутской области

ТАСС, 14 марта. Министерство энергетики РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Иркутской области, где ранее из-за штормового ветра без электричества оставались около 36,3 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее в областном главке МЧС сообщили, что в 78 населенных пунктах в целях безопасности отключили электроснабжение.

"Минэнерго РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Иркутской области, где из-за налипания мокрого снега на провода и сильного ветра со штормовыми порывами до 27 м/с происходят отключения в электрических сетях. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 45 населенных пунктах области (около 22 800 человек). Мощность отключенных потребителей - 31,1 МВт. Максимально без электроснабжения оставались около 36 300 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, восстановительные работы ведут 52 бригады (141 специалист и 45 единиц техники).

Согласно информации ГУ МЧС по региону на 20:00 (15:00 мск), в превентивных целях проведены временные отключения электроснабжения девяти населенных пунктах в Иркутском, Зиминском, Ольхонском, Качугском районах и городе Усолье-Сибирское.