В Приангарье возобновили электроснабжение всех поселений, где отключали свет из-за ветра

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Подачу электроэнергии возобновили во всех населенных пунктах Иркутской области, где в воскресенье из-за штормового ветра и метели в 78 поселениях отключили свет в целях безопасности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"По состоянию на 04:00 (23:00 мск 14 марта), электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах, где накануне провели отключение электроэнергии в превентивных целях", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго РФ, в Иркутской области без света оставались около 36,3 тыс. человек.

На Иркутскую область обрушились штормовой ветер и метели. В Иркутске скорость ветра достигала 25 м/с, на озере Байкал - 35 м/с.