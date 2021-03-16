Шорцы из труднодоступных поселков Кузбасса привились от коронавируса

КЕМЕРОВО, 16 марта. /ТАСС/. Представители коренного малочисленного народа Сибири - шорцев, которые проживают в отдаленных труднодоступных поселках на юге Кузбасса, привились от коронавируса. Вакцину медики доставили вертолетом в специальных холодильниках с соблюдением всех требований к ее хранению, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Таштагольского района.

"Медики погрузили мобильный холодильник с вакциной в рейсовый вертолет и вылетели в поселок Эльбеза, где проживают 18 человек, все они выразили желание привиться, но после обследования несколько получили медицинский отвод, в результате 15 эльбизинцев были привиты первой аппликацией. Также такой "прививочный" рейс побывал в отдаленных поселках Шор-Тайга и Усть-Анзас, там привиты 11 и 15 жителей соответственно", - сказали в пресс-службе.

Шорцы - тюркоязычный народ, в России насчитывается порядка 17 тыс. его представителей, больше половины из них - порядка 10,6 тыс. человек - проживают в Кузбассе, преимущественно в отдаленных территориях Таштагольского района. Традиционными промыслами для них являются охота, рыболовство, скотоводство, земледелие.

По последним данным Минздрава Кузбасса, в регионе первой дозой вакцины от коронавируса привиты уже свыше 82 тыс. человек, в том числе более 36 тыс. пациентов получили обе дозы вакцины. Приоритет при вакцинации отдается гражданам старше 60 лет, таких порядка 45% от общего числа привитых.