В Лесосибирске, где при пожаре погибли четверо детей, 18 марта объявили днем траура

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. День траура объявлен 18 марта в Лесосибирске Красноярского края, где при пожаре в жилом доме погибли четверо детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Северный в Лесосибирске. Погибли четверо детей 2, 5, 10, 17 лет. Госпитализирована бабушка детей и 12-летний ребенок.

"Завтра, 18 марта, в Лесосибирске объявлено днем траура", - говорится в сообщении. Губернатор региона Александр Усс выразил соболезнования семье погибших. Также глава края поручил Минсоцполитики региона совместно с другими ведомствами провести проверку обстоятельств пожара в двухэтажном жилом доме. Коме того, министерство совместно с агентством ГО и ЧС должны проверить условия проживания детей в многодетных семьях. Минздрав окажет помощь пострадавшим в пожаре. Также остальным муниципалитетам поручено взять ситуацию с безопасностью проживания в аварийных домах.

Усс отметил, что всем пострадавшим должно быть предоставлено временное жилье.

По информации регионального главка МЧС, в квартире не были установлены автономные дымовые пожарные извещатели, хотя многодетной семье они были выданы. В момент пожара матери в квартире не было. По информации краевых властей, семья состояла на учете в органах опеки. Обстановка в семье оценивалась специалистами как удовлетворительная.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По словам представителя СК, среди причин пожара рассматривается версия о замыкании электропроводки, очаг возгорания находился в коридоре. Прокуратура региона начала проверку по факту пожара.