В Туве к поискам пропавшего подростка привлекли беспилотники

ТАСС, 18 марта. Спасатели привлеки к поискам пропавшего в субботу по дороге в школу в селе Бай-Хаак Тандинского района Тувы 16-летнего подростка беспилотные летательные аппараты. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель республиканской службы ГО и ЧС Аяс Сарыглар.

"Сейчас четыре беспилотника, квадрокоптеры, запускаем. Зона поиска расширена", - сказал он.

13 марта около восьми часов утра ученик 10 "Б" вышел из дома и пошел в школу. С указанного времени о его месте нахождения ничего не известно. В поисках задействованы местные жители, работники администрации, сотрудники МВД и МЧС, ГО и ЧС. Всего участие принимают 232 человека.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Туве, поисковыми группами прочесан близлежащий лестной массив и проведен подворный обход в селах Бай-Хаак, Сосновка, Дурген, Балгазын, проверены общежития техникумов района, опрошены друзья и знакомые семьи. В ходе проверки установлено, что подросток в день пропажи на школьные занятия не приходил. По месту учебы несовершеннолетний характеризуется как спокойный ученик, в конфликтных ситуациях не участвовал.

По факту исчезновения подростка СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным полиции, на профилактическом учете ПДН пропавший не состоит, ранее из дома не уходил и не склонен к бродяжничеству.