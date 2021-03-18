В Ачинске возобновили теплоснабжение

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Теплоснабжение микрорайонов Ачинска в Красноярском крае, где из-за прорыва на трубопроводе под отключение тепла попали более 35 тыс. человек, возобновлено. Об этом в четверг сообщила мэрия города.

"Аварийные бригады закончили восстановление поврежденного трубопровода в 15:30 (11:30 мск). Теплоснабжение производится в штатном режиме", - сообщили в мэрии.

Утром в четверг под отключение частично попали несколько микрорайонов, 30 социально-значимых объектов, включая 15 детских садов, девять школ и шесть учреждений здравоохранения. Причиной отключения стал прорыв трубопровода в районе улицы Калинина.

Ачинск - город на западе Красноярского края. В нем проживает порядка 100 тысяч человек.