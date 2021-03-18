Против задержанного без маски в ТЦ жителя Красноярска возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело в отношении красноярца, который отказался надевать маску в торговом центре и оказал сопротивление полицейским. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В начале марта в социальных сетях появилось видео, как полицейские задерживают мужчину в торговом центре. Сотрудники полиции скручивают лежащего на полу мужчину. При этом очевидцы возмущаются действиями полицейских.

"По материалам проверки возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 3 марта мужчина со своей женой находился в торговом центре "Квант" без индивидуальных масок. К ним подошли двое полицейских и попросили надеть маски, но мужчина и его жена отказались это делать. Сотрудники полиции предложили проехать в отдел полиции для составления протокола, так как супруги отказывались представить документы. После чего семейная пара пыталась скрыться, а когда полицейские задержали мужчину, он ударил одного полицейского в лицо, а другого в грудь. Ранее сообщалось, что Следственный комитет также проводил проверку и действий полицейских.

В Красноярском крае с весны прошлого года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действует "масочный режим". Граждане должны использовать средства индивидуальной защиты, в том числе в торговых центрах и магазинах.