Обвиняемый по делу о гибели рабочих при обрушении в Норильске не смог обжаловать арест

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Красноярский краевой суд признал законным постановление суда нижестоящей инстанции об аресте на два месяца начальника отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", где в феврале произошло масштабное обрушение конструкций, повлекшее гибель трех рабочих. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе краевой прокуратуры.

Что известно об обрушении на норильской фабрике

20 февраля в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. метров.

"Сегодня Красноярским краевым судом с учетом позиции прокурора признано законным постановление Норильского городского суда <...> об избрании начальнику отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей" меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 19 апреля 2021 года", - сообщили в прокуратуре.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц").

Судом апелляционной инстанции доводы стороны защиты об отмене принятого решения в связи с положительными характеристиками подозреваемого, наличием поощрений по месту работы, возможностью избрания более мягкой меры пресечения отклонены, судебное решение оставлено без изменения.