В Минтрансе Новосибирской области проводятся следственные действия

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Следственные действия проводятся в пятницу в Министерстве транспорта Новосибирской области, сообщил ТАСС источник в органах власти.

"В министерстве транспорта проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, обыски связаны с уголовным делом в отношении руководителя ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаила Чуманова, задержанного в декабре прошлого года.

23 декабря глава Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс. рублей и 5 млн рублей за покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.