По делу об убийстве ребенка в Новосибирской области арестовали его мать и отчима

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Жительница Новосибирской области и ее сожитель арестованы в рамках дела об убийстве 6-летнего сына женщины, которому фигуранты нанесли не менее 50 ударов руками и ногами за то, что он не смог прочитать книгу, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области 31-летней местной жительнице и ее сожителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц). По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.

По версии следствия, в пятницу вечером в поселке Кудряшовский Новосибирской области было обнаружено тело 6-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями. Установлено, что его мать и отчим, распивая спиртное, дали ему книгу, поставили в угол и сказали читать. Ребенок не смог внятно прочитать текст, за что злоумышленники нанесли ему не менее 50 ударов руками и ногами, от чего мальчик скончался на месте.

Обвиняемые допрошены, проведена очная ставка между ними, также назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы. Отчим ребенка дал признательные показания, мать свою причастность к инциденту отрицает. Следователи дадут правовую оценку органам опеки на предмет халатности. В частности, по предварительным данным, отчим ранее уже избивал ребенка.