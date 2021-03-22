В Новосибирской области возбудили второе уголовное дело после смерти 6-летнего ребенка

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики безнадзорности после смерти шестилетнего ребенка в поселке Кудряшовский, сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Ранее было возбуждено дело по факту убийства, в рамках которого арестованы мать мальчика и ее сожитель. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в рамках расследования убийства малолетнего возбуждено уголовное дело о халатности органов системы профилактики безнадзорности (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - сказала Кулешова.

Она уточнила, что 19 августа 2020 года мать ребенка была поставлена на профилактический учет в подразделение полиции, так как в этот день оставила сына одного дома. В результате ненадлежащего контроля ребенок выпал с балкона, получил травму спины и был госпитализирован. Позднее женщина за это была привлечена к дисциплинарной ответственности. Органам полиции, управлению опеки и попечительства администрации Новосибирского района было поручено проводить профилактическую работу с семьей.

Таким образом, неустановленные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, не в полном объеме проводили работу с родителями мальчика. При этом они имели информацию о причинении ребенку телесных повреждений со стороны сожителя матери, который также участвовал в воспитании.

По версии следствия, в пятницу вечером в поселке Кудряшовский Новосибирской области было обнаружено тело 6-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями. Установлено, что его мать и отчим, распивая спиртное, дали ему книгу, поставили в угол и сказали читать. Ребенок не смог внятно прочитать текст, за что злоумышленники нанесли ему не менее 50 ударов руками и ногами, от чего мальчик умер на месте.