Суд 21 апреля рассмотрит жалобу общины Виссариона на изъятие участка в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 24 марта. /ТАСС/. Третий арбитражный апелляционный суд в Красноярске 21 апреля рассмотрит жалобу Церкви последнего завета (ЦПЗ), известной также как община Виссариона, на решение краевого Арбитражного суда Красноярского края, удовлетворившего иск регионального Минлесхоза о досрочном расторжении с нею договора безвозмездного пользования лесным участком. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Договор был заключен в 2015 году. Церковь последнего завета обязалась использовать участок в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты нарушений условий договора, в частности, речь идет о размещении на участке жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, а также о его захламлении. В начале февраля арбитраж удовлетворил иск министерства.

"Принять апелляционную жалобу Курагинской местной религиозной организации Церковь последнего завета <...> к производству. Назначить рассмотрение апелляционной жалобы на 21 апреля 2021 года", - говорится в документах суда.

Спорный договор касался лесного участка площадью 8,9 га, расположенного в Табратском участковом лесничестве. Здесь расположены строения, используемые ЦПЗ в качестве паломнического скита.

В конце сентября 2020 года основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при Церкви последнего завета Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Центр "Церкви последнего завета" расположен в так называемой Обители рассвета в Курагинском районе на юге Красноярского края.