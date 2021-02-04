Суд удовлетворил иск красноярского Минлесхоза о расторжении договора с общиной Виссариона

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск регионального Минлесхоза о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком с "Церковью последнего завета", чьи руководители обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над гражданами. Об этом сообщается в четверг в картотеке дел суда.

Договор был заключен в 2015 году. "Церковь последнего завета" обязалась использовать участок в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности. Однако истцом выявлены факты нарушений условий договора, в частности, речь идет о размещении на участке жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, а также о его захламлении. По данным Минлесхоза, речь идет об участке на берегу реки Табрат в Курагинском районе.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Также прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Центр "Церкви последнего завета" расположен в так называемой Обители рассвета в Курагинском районе на юге Красноярского края.